Hee kijk nou. Het boerkaverbod dat niet gehandhaafd ging worden, wordt toch gehandhaafd. "Een buschauffeur heeft maandagavond in het Limburgse Stein een vrouw met een nikab uit de bus gezet." Kennelijk heeft de chauffeur het Algemeen Dagblad niet goed gelezen, want volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf Arriva mocht hij de vrouw wel vragen uit te stappen, maar ging hij te ver toen hij weigerde weg te rijden. Want de regels zijn nu eenmaal dat we verboden niet handhaven in dit land. Goed nieuws voor NIDA, want zolang er geen boete wordt uitgedeeld hoeven zij de poeplap nog niet te trekken.

