Het nog niet ingevoerde boerkaverbod is nu al een unaniem belachelijk groot succes. Terwijl er nog geen gemeente is gevonden die de wandelende brievenbussen een boete a 150 euro durft te geven, is de maatregel nu al behoorlijk nutteloos geworden door een trolactie van NIDA. De islampartij heeft beloofd alle boetes voor het boerkaverbod te gaan betalen. Vrouwenonderdrukking moet immers wel een beetje betaalbaar blijven. Vraagje aan het OM: een club die openlijk geld inzamelt om wetsovertredingen te stimuleren, heeft die eigenlijk wel recht van leven in een fatsoenlijke samenleving?