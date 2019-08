Zoals banken en IT-bedrijven hackers inhuren om mazen in hun systeem bloot te leggen, zo huurde hobby-jurist René afgelopen vrijdag zichzelf in om koning en vaderland een dienst te bewijzen. Hij werd op Den Haag Centraal Station gearresteerd (beelden na breek) wegens het overtreden van het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding, maar nu laat de politie via de bovenstaande tweet weten dat zijn arrestatie onterecht was. ÉCHTER, hij overtrad de wet natuurlijk wel degelijk en had volgens de wet een boete van 150 euro moeten krijgen. Zoals hij onderstaand zelf vertelt was dit niet het geval. En aangezien boerkabuddies in overtreding van diezelfde wet wel gewoon over hetzelfde station kunnen wandelen (na de breek), waarom hebben we die wet dan? Kajsa Ollongren zit er ongetwijfeld bovenop.

Update: Ah, we leerden zojuist dat het de wet alleen geldt in OV-voertuigen en niet op haltes, perrons en stationshallen.