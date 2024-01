Het is koud dezer dagen. Erg koud. Vinden wij al, met de thermostaat op 24 en zes ochtendbiertjes in onze mik, maar kun je na gaan hoe dat is als je in de Haagse horrorhuurwoningen aan de Aaltje Noorderwierstraat woont. De appartementen daar, die tochten en schimmelen, zouden een halfjaar gelden 'binnenkort' verbouwd worden. Een halfjaar later helemaal niks gebeurd. Allemaal vanwege een dwergvleermuis die het huiswerk van verhuurde Hof Wonen heeft opgegeten. Onze verslaggever Tom Staal heeft sowieso geen excuus nodig om met Richard de Mos het bed in te duiken, maar nu was het voor het goede doel: slapen in een ijskoud bed in een ijskoude woning. KOUD HÈ!?