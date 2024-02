Weet u wie deze week voor de spreekwoordelijke (uitgebrande) bus gegooid gaat worden? Burgemeester Jan van Gazanen natuurlijk! De beste man stond vanmiddag helemaal te bibberen en te shaken toen-ie voor de camera van Omroep West de historische woorden WE HEBBEN STAND GEHOUDEN. HET IS VEILIG GEBLEVEN uitsprak. Welja. """Stand Gehouden""". Acht agenten en een zalencentrum in de kreukels, halve plaveisel vernield, brandende dienstauto's der sterke arm, tuigh van de richel dat tuigh van de richel achterna zit met houten stokken, bibberende bruiloftsgasten, massale online matpartijen op sociaalmedia des zondags etcetera etcetera. Ja, en in Avdiivka kun je van de vloer eten, in Gaza schijnt de zon, er was feest in Bataclan en there are no American tanks in Baghdad. En volgende week Geert Wilders op 55 zetels. BEDANKT JAN!