Schakelen we nu even rechtstreeks naar Den Hagistan waar bij Kalifaat-Centraal as we speak een solidariteitsdemo voor Gaza plaatsheeft. Voorlopige schatting: "honderden deelnemers" (RTL) "duizenden" (Volkskrant). Denk-fractievoorzitter alsook agnost Stephan van Baarle noemde Bibi Netanyahu eerder vanmiddag "een kindermoordenaar" en de Nederlandse overheid dient te vervolgd te worden voor oorlogsmisdaden, welja. Hele enge vlaggen hebben we nog niet gespot, wel wordt de beruchte doodscultushymne From The River... gescandeerd. Vanaf 15:00 uur is er een sit-in bij het Vredespaleis. Razende Reporter OWEN OBRIEN en BOBHGL zijn ter plekke met de draaiende camera & updates volgen. Later meer.

Update: Politie grijpt KEIHARD in bij frontale aanval op VVD-partijkantoor

HONDENFLUITJE: Er zijn fakkels