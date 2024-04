Wildbidden is het bidden in het openbaar, op een plaats die daar niet voor bedoeld is. Bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal of in een portiek. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank. Vaak wordt wildbidden via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden en daarom krijg je er een boete voor.

Wildbidden buiten de bebouwde kom

In de APV staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Buiten de bebouwde kom is wildbidden vaak niet strafbaar, maar dat is afhankelijk van de plaatselijke verordeningen die zich vaak alleen tot de bebouwde kom beperken. Als je betrapt wordt op wildbidden, kost je dat € 140. Het boetebedrag van dit moment kun je vinden in de boetebase van het Openbaar Ministerie.

