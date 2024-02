Oh jongens, en meisjes. Check die donk're wolken boven Den Haag (ANP-foto door ons dramatisch aangepast - red). De rijksambtenarij schijt zeven kleuren regenboogpoep voor PVV, BBB en NSC die nog nooit een minister geleverd hebben, waarbij u BBB en NSC als tulband en keppeltje moet lezen, het gaat om de PVV. De dikbetaalde rijksoverheid raamambtenaren - 28 uur per week werken, auto/fiets/ov van de zaak, gratis kinderopvang tot 18 jaar, dertiende, veertiende, vijftiende maand, gratis computer, koffie, pleepapier en burostoel voor thuis - maken zich nog steeds ERNSTIGE ZORGEN over de verkiezingsuitslag van 22 november. Drie maanden na dato is het nog steeds HUILIEHUILIE in een hilarisch zeikverhaal in huisorgaan NRC.

Rijksambtenaren leggen een ambtseed af als ze aantreden. Sinds vorig jaar is de tekst uitgebreid met de zin: „Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.” Die zin, vertelt een ambtenaar, wordt heel serieus genomen. Veel ambtenaren vinden die eed, waarin ze ook trouw zweren aan de Grondwet, niet te rijmen met werken voor een PVV’er.

Daar. Is het gat van de deur. Nepambtenaar.