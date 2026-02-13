Greenpeace-bezetters Lelystad Airport nog altijd niet opgerot
Politie houdt rustig de wacht
Grienpies, die had je natuurlijk ook nog! Dat is ongeveer wat er door het hoofd moet zijn gegaan bij de baliemedewerker van Lelystad Airport die gisterochtend rond 07:00 ineens allemaal mensen in rode overalls uit zwarte busjes zag stappen. Het rooie gespuis kwam het hoofdgebouw bezetten, in de masten klimmen, een enorm geel spandoek ophangen en bleef gezellig LOGEREN. Ondertussen zijn ze al meer dan 24 uur daar, worden ze bijgestaan door andere Greenpeace-leden en een handvol collega-activistenclubjes die helpen met voedsel brengen en vuile was ophalen. Wanneer ze oprotten: Als het hele project Lelystad Airport wordt opgedoekt, OF als een paar dappere agenten die twintig mieten even een handje helpen. MAAR GOH. Dat gebeurt dus niet. Nee, de politie en Marechaussee staan de situatie rustig te overzien en staan in "goed contact" met de bezetters. Ach ja, een luchthaventje meer dan 24 uur bezetten, dat hebben we allemaal weleens gedaan. Het zijn bovendien enkel vredelievende klimaatbezorgden, geen boeren of voetbalsupporters.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Wetenschapsjournalist Volkskrant sloopt rechterlijke uitspraak over klimaatverandering: 'Vol feitelijke onjuistheden en overdrijvingen'
Kijk, daar gaat de rechter, over een paar jaar, na z'n pensioen
Studenten bezetten laboratorium Radboud Universiteit, eisen dat alle banden met Israël verbroken worden
De Pettit-brigades annexeren het Goudsmitpaviljoen, waar laboratoriumonderzoek plaatsvindt
Familieruzie! @NLRebellion bezet 31 mei met "honderden rebellen" het @NOS-kantoor
Als dit maar geen gezinsdrama wordt
Greenpeace International moet $660 miljoen aftikken om verspreiden misinformatie, kan kiezen tussen hoger beroep of faillissement
Maar eerlijk is eerlijk die groene jackjes zijn wel leuk
Okee jongens wie doet er mee de Staat aanklagen vanwege het woningtekort
Heeft net zo weinig zin maar misschien pakken we dan over vijf jaar ook 10 miljoen
LIVE! Uitspraak stikstofzaak Greenpeace vs. Staat
Een uitspraak met verregaande gevolgen
SHELL WINT van klimaatactivisten Milieudefensie
De zon gaat weer schijnen voor de aardoliemaatschappij!
Terugkijken: ME sleept Pallie-bezetting uit Radboud Universiteit Nijmegen
Sleepie door het trappenhuis