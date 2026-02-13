Grienpies, die had je natuurlijk ook nog! Dat is ongeveer wat er door het hoofd moet zijn gegaan bij de baliemedewerker van Lelystad Airport die gisterochtend rond 07:00 ineens allemaal mensen in rode overalls uit zwarte busjes zag stappen. Het rooie gespuis kwam het hoofdgebouw bezetten, in de masten klimmen, een enorm geel spandoek ophangen en bleef gezellig LOGEREN. Ondertussen zijn ze al meer dan 24 uur daar, worden ze bijgestaan door andere Greenpeace-leden en een handvol collega-activistenclubjes die helpen met voedsel brengen en vuile was ophalen. Wanneer ze oprotten: Als het hele project Lelystad Airport wordt opgedoekt, OF als een paar dappere agenten die twintig mieten even een handje helpen. MAAR GOH. Dat gebeurt dus niet. Nee, de politie en Marechaussee staan de situatie rustig te overzien en staan in "goed contact" met de bezetters. Ach ja, een luchthaventje meer dan 24 uur bezetten, dat hebben we allemaal weleens gedaan. Het zijn bovendien enkel vredelievende klimaatbezorgden, geen boeren of voetbalsupporters.