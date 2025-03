Beetje verwarrende constructie maar Greenpeace heeft overal vertakkingen en het moederschip heet Greenpeace International en dreigt nu roemloos naar de bodem van de zee te zinken, met vastgeketende bemanning en al. Tien jaar geleden werd flink geprotesteerd tegen de komst van de North Dakota oliepijpleiding, op het hoogtepunt door zo'n tienduizend Amerikanen, waaronder het stabiele genie RFK junior. Aanlegpartij Energy Transfer heeft: ontzettend veel geld en is niet erg gediend van de tactieken die Greenpeace destijds hanteerde. Een 9-koppige jury boog zich over de zaak en volgens The Guardian gaat het geintje de mensen met de vrolijke groene jacks zo'n 660 miljoen dollar kosten. Greenpeace kan dat natuurlijk helemaal niet betalen en gaat dus hartstikke failliet in hoger beroep, en dan loopt er ook nog een rechtszaak tegen Energy Transfer in Nederland, die in juli aanvangt. Tsja. Milieuactivisten met drammerige guerilla-tactieken versus steenrijke allesbepalende bedrijven met drammerige guerilla-tactieken; leuk hoor.