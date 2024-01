Hierboven een fotootje van Bonaire. Wel even goed kijken, want het kleine eiland ligt verstopt achter het monsterlijk grote cruiseschip dat daar ligt te dieseldampen. Het zijn deze drijvende stookcentrales die jaarlijks honderdduizenden geldsmijtende toeristen naar het eiland brengen en daarmee de economie van deze Nederlandse bijzondere gemeenten nog enigszins overeind houden. En nu slepen enkele bewoners van dit tropische paradijsje de Nederlandse staat voor de rechter, omdat wij hier in het koude Europa te weinig doen aan het tegengaan van klimaatverandering. Bewoners die zich voor het activistenbootje van Greenpeace hebben laten spannen en het vriendelijke lokale gezicht moeten vormen voor een actiegroep die probeert mee te liften op het juridische succes van de eerdere klimaatrechtszaken van Urgenda en Milieudefensie. Een club die via de rechter beleid probeert af te dwingen, omdat het democratische proces afgelopen november niet de gewenste uitkomst bracht. Waarbij de situatie in Bonaire slechts een slap excuus is om strengere klimaatdoelen in Nederland te eisen. Dat we hier wel even allemaal de verwarming lager zetten en een dure batterijbolide kopen, zodat ze daar zonder overstromingen hun cruiseschepen kunnen blijven ontvangen. En snel een beetje.