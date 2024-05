Hee, RUMAG, die bestaan nog. Of nouja, bestonden. Afgelopen week onthulde RUMAGs eigen drol met tanden René Watzema al dat hij na 6 jaar ontslag had genomen omdat hij bij de internetonderneming "niet meer kon groeien". Nu lezen we dat Rumag B.V. FAILLIET is verklaard. Jammer hoor.

We kennen RUMAG van het jatten van teksten, het verkopen van t-shirts en mokken met gejatte teksten, het geld verdienen aan Rode Kruis-acties met gejatte teksten en het janken om gegronde kritiek met waarschijnlijk ook gejatte teksten. Overigens is RUMAG ook een van de aanstichters van de nationale influenceramp die Bas Smit heet. Toegegeven, sinds het vertrek van CEO Thijs van der Heide ten tijden van de corona-rel is het bedrijf niet meer betrapt op jatten. Wel op ongelofelijk cringe zijn. En dus blijkbaar ook niet winstgevend.

UPDATE: Er is ook RUZIE, meldt de NOS.