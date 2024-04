Nou het is bal hoor, rond Nicolette van Dram en haar wandelende handtasje Bas Smit. Ze willen twee miljoen ballen van Coca-Cola omdat ze een paar keer schijtlollig zouden doen bij een evenement. Gedoe, want ze zouden zo'n Truus van Coca-Cola hebben gekend. Het is de familie giechelkut nu zogenaamd niet te doen om het geld maar ze willen wél twee miljoen. "Maar nog belangrijker is dat hun reputatie ongeschonden blijft." Nou Coca-Cola, geef die volksklojo des vaderlands in godsnaam z'n twee miljoen zodat hij dat geld lekker in zijn reet kan stoppen, reputatie gered, en misschien dat we dan eens kunnen kappen met het geven van belachelijke hoeveelheden geld aan van die lui met de inhoud van lege sinasfles.