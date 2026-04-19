Voordat we de nieuwe werkweek ingaan nemen we nog een momentje om te ontsnappen aan alles. 19 april is namelijk veel meer dan alleen de Dag Tegen Pesten of de dag dat Joseph Ratzinger Paus Benedictus XVI werd, het is ook Bicycle Day. Oftewel: De dag waarop in 1943 de Zwitserse chemicus Albert Hoffman bij wijze van wetenschappelijk onderzoek 250 miligram Lysergeenzuurdi-ethylamide AKA LSD innam en toen tijdens een fietsrit van het lab naar zijn huis zo hard begon te trippen dat hij in 1x doorfietste naar de maan. Of zo. LSD als middel om ongelofelijk hard op te spacen was geboren en aan dat fietsritje van Hoffman heeft menig wild behaarde losbol later, toen de Age of Aquarius definitief was losgebarsten, nog veel plezier gehad. In dit StamCafé zijn daarom de psychedelische pilletjes en magische postzegels vrij beschikbaar. Wie echt hard wil gaan, staart na inname eventjes naar onderstaande filmpjes (ook geinig op nuchtere maag) tijdens het luisteren van de Megamix. Kom mee, we gaan DE GEEST VERRUIMEN!