Dolf Jansen: 'Term genocide schiet zo langzamerhand tekort voor Israël'
Wat denkt die man dat genocide is dan?
Dolf Jansen klaagt over onnodige lelijkheid
Opvallende passage in de Trouwcolumn van Oxfam Novib-ambassadeur Dolf Jansen over de kritiek op het bezoek aan Oxfam Novib (mooi die journalistieke distantie, red.) van Onze Vorstin Máxima. Dolf is in zijn wiek geschoten en wil Oxfam verdedigen tegen de beschuldigingen dat het een radicale club
geworden is.
"Dit gaat bijvoorbeeld over de term genocide, die (denk ik) zo langzamerhand tekortschiet voor alle vreselijkheden die de staat Israël uitvoert in Gaza, op de Westbank en sinds een paar weken ook in Libanon. Het is zo langzamerhand volledige vernietiging, gecombineerd met etnische zuivering, onder een deken van volstrekte straffeloosheid en het negeren van elke internationale afspraak. Of veroordeling." De term genocide schiet (denkt Dolf) zo langzamerhand tekort. De term genocide is tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht om woorden te geven aan de onbeschrijfelijke misdaad van de holocaust. Suggereren dat die term tekortschiet voor wat er in Gaza, de Westbank en Libanon gebeurt, is suggereren dat dat erger is dan genocide. Dat is (denken wij) volkomen krankzinnig.
En kijk. Wij van GeenStijl zullen natuurlijk de laatsten zijn om Dolf Jansen te verwijten dat hij de spot drijft met de holocaust. Wij hebben namelijk wel historisch besef, maar snappen ook dat een grapje op zijn tijd moet kunnen. Alleen, het enge met Dolf is nou juist: dit is geen grap. Hij meent dit echt. Dit is wat je vandaag de dag bloedserieus kunt schrijven in een Nederlandse krant die zichzelf zo fatsoenlijk vindt dat de hoofdredactie een week lang de hik heeft omdat een volksvertegenwoordiger een lelijk woord heeft gebruikt. Maar zeggen dat wat Israël doet erger is dan genocide, dat is geen enkel probleem. De term 'Israëlkritiek' schiet (denken wij) zo langzamerhand tekort voor wat Dolf Jansen allemaal uitkraamt.
Reaguursels
