JOEPIE het is vandaag de Dag van de Persvrijheid en wat doen we het hier goed qua persvrijheid! We doen het zo goed qua persvrijheid dat we bedacht hebben dat we het hele systeem wel gewoon door twee Belgische partijen kunnen laten runnen - Persgroeppie en Mediahausse. We kunnen alles maken! De laatste grote aanval op de persvrijheid was de moord op Peterrrrr en de moord op Peterrrr was geeneens een aanval op de persvrijheid, want Peterrrr werd niet vermoord omdat hij de pet van 'journalist' droeg, maar de pet van ket 'adviseur van de kroongetuige in de meest omvangrijke drugszaak van de voorbije decennia'. O ja, en die schijtlollige boerensticker op die plopkap, dat was ook een brisante aanval op de persvrijheid. We doen het qua persvrijheid zo goed dat een politicus over een krant kan roepen dat het een linkse kutkrant is en dat die krant dan samen met álle andere bevrinde krantjes van de belgiopolie kan janken dat een politicus iets gemeens zei, en ook dat kan en dat mag allemaal. We doen het zó goed qua persvrijheid dat we een publieke omroep hebben waar ze alle tijd van de wereld hebben om prijsjes uit te reiken aan redacteuren die actief profileren op etniciteit, waar ze zomaar van alles kunnen roepen en dingen naar nare hoekjes kunnen sturen, en zelfs als er hyperactivistische probeersel'journalistiek' wordt uitgeoefend maakt het nog helemaal geen zak uit en accepteert iedereen het maar. Er kraait geen Wilma Haan naar want we hebben: PERSVRIJHEID. Het gaat hier zo goed met de persvrijheid dat alle politieke partijen strategisch kunnen lekken naar hun vriendjes bij de krant zodat hun vriendjes bij de krant wel opletten wat ze schrijven omdat ze volgende keer niet meer aan de goede kant van het lek staan. Ook een soort persvrijheid! En als het allemaal net ff iets te hard is gegaan met de persvrijheid bouw je gewoon een kast waarin je kan schuilen en dan schrijf je de volgende keer maar iets minder scherp. Want het HOEFT niet he!