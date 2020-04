Nederlandse mainstream media zijn kapot. Stuk. Tot op de draad versleten. Bij elkaar gehouden door enkele individuen, zoals Pieter Klein bij RTL of Bas Haan bij - jawel - Nieuwsuur. Maar als collectief zijn het buikspreekpoppen van de macht, en/of te dom om door de spin heen te prikken en bij de kille feiten te komen, aangevuld met onderbetaalde (online) freelancers die nog geen zin correct Nederlands uit hun toetsenbord krijgen maar ja: wat verwacht je ook voor die dertien cent per woord die De Uitpersgroep betaalt?

Ondertussen neemt schaalvergroting hand over hand toe. Eerst werden we gebelgd door het Mediasterfhuis en De Uitpersgroep. Kochten NRC (sure, neem maar mee, was toch al stuk), daarna ook de Telegraaf in Belgische handen. De Persgroep nam de regionale Wegenertitels over (die al jaren aan het besparen en aan het schaalvergroten waren, met rompredacties waar complete katernen centraal werden gemaakt voor alle titels) en hernoemden zich tot DPG. En nu mag DPG van de Autoriteit Consument en Markt ook nog de Finnen van Sanoma overnemen. Was al gebeurd, is nu ook goedgekeurd. Komt Nu.nl ook in hun leesmap, samen met Donald Duck, Autoweek en nog veel meer papieren (wijven-) titels. Bijna alle media, in een paar handen. Familiehanden die op één buik rusten met Den Haag en Brussel, en niet alleen omdat Belgische media hun bestaansrecht uit miljardensubsidies en overige staatssteun ontlenen. Hun content is al verkocht, voordat het te koop is, en voor serieuze onderzoeksjournalistiek is geen budget. Emotie, dat verkoopt veel beter - en dat houdt lekker veilig rekening met de brand safety van de adverteerders.

Vvd-woordvoerder Wouter de Winther

Een volgende stap zou kunnen zijn dat DPG en Mediahuis ook nog fuseren, of dat Mediahuis weer uit de Nederlandse markt gedrukt wordt. Het Algemeen Dagblad, met z'n sterke regionale aanwezigheid (alle regiokranten van het Rotterdams Dagblad en BN/De Stem tot De Stentor en De Gelderlander zijn effectief allemaal voornamelijk centraal gevulde sub-AD'tjes) is De Telegraaf al een tijdje voorbij als grootste krant van Nederland, en waar AD onder de moreel corrupte ex-NRC'er Hans "We kunnen ook Wilders de grootste maken" Nijenhuis het weeïge DWDD-gevoel helemaal omarmd heeft (die krant ligt iedere ochtend kleffig van de politieke correctheid uit te lekken op je deurmat), wordt de Telebelg op wat scherpe misdaadverslaggeving en het vinger-aan-de-pols-werk van Wierd Duk na steeds oubolliger. En het vvd persvoorlichterswerk & damage control-werk van Wouter de Winther is een regelrechte schande die alleen het ego van De Winther dient (lekker vaak op televee!)

Maar de door stijf policor links meest gehate krant van in de arbeidersvoegen krakend Nederland zou best wel eens kunnen verdwijnen, nu TMG tot op het bot kaal gesaneerd is door de Mediahuisbelgen. En daarna smaakt alles echt alleen nog maar naar AD, de krant waar Mark Rutte afgelopen weekend letterlijk (letterlijk!) in een hermelijnen mantel werd gehesen en tot ongenaakbaarheid werd gekroond - middenin een enorme zorgcrisis die mede door toedoen van de vvd (en gebrek aan tijdig handelen van de coalitie) is ontstaan en waarover het TOTAAL ongepast is om nu al politici met lauwerkransen te behangen. Pieter Klein hoefde zich maar één keer op te richten van zijn dossier over de criminele Belastingdienst om daar feilloos de zwerende vinger op te leggen.

Zoete lieve Nynkeliederen

Maar dat is wat de Nederlandse mainstream media doen: het bootje niet te veel laten schommelen. Het laten-we-blij-zijn-met-elkaar-gevoel. De gezamenlijke vijand vinden in PVV en FvD, en natuurlijk in kritische, mondige en media-wantrouwende burgers op internet. De Hans Laroesmentaliteit. Het Hans Nijenhuisdenken. De Peter Vandermeerschdoctrines. Het Pieter Klokje wel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Om over al die zijige wijvencolumns nog maar te spreken. De ik vraag-het-u-voorzichtig-af Aaf-emoties. De zoete lieve Nynkeliederen. Het geacteerde "dwarsdenken" van Eus.

"Vertrouwde, sterke en geliefde merken, geworteld in Nederland, is wat Sanoma Media Netherlands met DPG Media verbindt", schrijft het Belgische familiebedrijf Van Thillo over de overname van een Fins bedrijf, onderkoeld smalend omdat ze weten dat geen enkel medium ooit nog een ander medium de maat zal nemen als ze allemaal voor dezelfde hoogste baas werken - ongeacht hoeveel onderbetaalde inktkoelies ook rechtszaken starten (of winnen) van de megalomane mediaconglomeraten. Want de Van Thillo's en Gert Ysebaerts weten: het grote publiek bankaardappelt toch wel vraagloos verder, soppend in het opgelegde ethische sentimentalisme en het politiek correcte gedweep met de macht, en zeker niet gehinderd door enig kritisch denkvermogen over welke koffie hen voorgeschoteld wordt.

Pluriformiverledentijd

En maar blijven schaalvergroten. Een geglobaliseerde economie die tot grootmachtstrijd leidt. Een gecentraliseerde EU die soevereiniteit en democratie afbreekt. En een gedepluriformiseerd medialandschap waar alle meningen van dezelfde haperende drukpers rollen: pro-EU, pro-klimaat, pro-migratie, anti-PVV, anti-FvD, en altijd maar (onder het leugenachtige mom van "fatsoen" en "respect" of de lege dogma's "inclusiviteit en diversiteit") agressief agerend tegen de mondige burger met een eigen kritische mening.

De koper, de kiezer en de nieuwsconsument hebben het nakijken. Pluriformiteit is pluriformiverledentijd. Democracy dies in schaalvergroting. Iemand nog een Tegel?

Hermelijnen Tweet uit 2018

Loden jas in 2020