Tering. Het Belgische mediakartel De Persgroep Media (Volkskrant, Trouw, AD, Qmusic, De Stentor) heeft het zieltogende Sanoma overgenomen. Volgens de Volkskrant meldt het ANP dat met de aankoop 460 miljoen euro gemoeid is. Daar kun je 20 jaar lang 654387 freelancers voor afpersen, maar dat terzijde. Bij de Sanoma-boedel horen naast Nu.nl en Donald Duck ook de hele leesmap van Nederland met allemaal meiden-, wijven- en woonblaadjes en het eens zo glorieuze VeronicaGids. Kortom: Kwik, Kwek & Kwak krijgen een lesbisch zusje uit Oeroeboeroe. Guido den Aantrekker kan wieberen bij Story. Autoweek wordt Bakfietsweek. HAGA Lyceum op Schoolbank. Geen blonde averechtse breipatronen meer in Ariadne, Libelle en Margriet, antivaccinatie tips in de Ouders van Nu en iedere week een boerka in de Anybody. Met de omstreden overname blijft er nog maar 1 onafhankelijke titel in het Nederlandse medialandschap over, en daar bent u nu.