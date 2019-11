Het is zaterdagmorgen. Aan menig Neerlandse keukentafel worden de weekendkranten open geslagen en liggen de tijdschriften van deze week terzijde te bedelen om leestijd. De kranten bulken van de dik gesponsorde bijlagen over mode, beauty en al wat Kustaw Bessems nog meer opviel deze week, de Azijnbode hangt van vliegverkansies aan elkaar en NRC Zwendelblad probeert u weer goedkope glazen Xenosvazen van een tientje aan te smeren voor het achtvoudige door er een "geselecteerd door NRC"-plakkertje op te doen. Maar denk ook eens aan alle freelance medewerkers van al die kranten en bladen en websites. Die zagen, net als de rest van Nederland, in vijftien jaar tijd de kosten voor hun levensonderhoud met 24 procent (!) toenemen, maar de gemiddelde woordprijs voor hun werk met een kwart afnemen. OneWorld is niet letterlijk de grootste slavendrijver, dat vonden we alleen een lollige kop, want De Groene, Opzij en het AD zijn alledrie erger. Maar over het hele mediapalet is het uitknijperij van inktkoelies wat de klok slaat. En met de toenemende schaalvergroting waarin steeds minder uitgeverijen steeds meer titels in handen hebben terwijl dit kartel steeds zuiniger wordt met vaste contracten, ziet het er ook voor de komende vijftien jaar niet best uit voor freelancend Nederland. Dat wordt dus tóch een vak leren, vrienden...

Background: Freelancers wonnen deze week wel een rechtszaak van De Persgroep.