Hoe haalt Peter van der Vorst het in zijn bolletje met paars haar om tokkietreurbuis RTL op te pimpen tot een linkse, woke campingzender? Ach, baasje Van Thillo maakt het geen reet uit wat zijn onderknuppel doet zolang de kassa maar rinkelt. Voor de tycoon van DPG is RTL slechts een vehikel voor branded content. Zijn krantjes moeten reclame maken voor RTL Tonight en andere Tell Sell-shit en RTL Tonight moet op haar beurt weer veelvuldig berichten over de content in die krantjes. Een vicieuze cirkel, of beter gezegd: een mohammedaanse kontenbonkdans . Van Thillo kocht de campingzender samen met het inmiddels zieltogende Videoland voor 1,1 miljard euro en RTL Tonight moest zijn paradepaardje en zijn melkkoe worden. De hopeloos geflopte talkshow was de afgelopen twee weken een uithangbord voor schertsfiguren als Jesse Klaver, Sander Schimmelpenninck, Rob Jetten en azijnsmoel Floor Bremer - oude zure wijn in versleten zakken - en er keek geen hond naar het gedrocht. De adverteerders zullen ongetwijfeld gillend weglopen want het enige product waarmee in de reclameblokken nog gesjaggerd kan worden, zijn incontinentieslips en andersoortige luiers voor de gefossiliseerde bankbintjes.

RTL Tonight is een schitterend ongeluk en heel Nederland geniet van het trainwreck in fast motion, terwijl er tegelijkertijd dus geen hond naar kijkt. Het briljante plan van DPG en RTL was natuurlijk om tot 29 oktober via Tonight dagelijks reclame te maken voor Kabinet Frenske 1, maar ze rekenden buiten kamikazepiloot Van der Vorst. In een column in Televizier bekende de arrogante snoever Van der Vorst - die jarenlang aan hermelijnkoorts leed - dat hij zweeft tussen de SP, PvdA en D66 en benadrukte ten overvloede nog maar eens zijn linkse imago. Reken maar dat de magnumflessen met roze champagne dan ook plopten in huize Van der Vorst toen hij Lubach voor een godsvermogen wist aan te trekken. Ook het voormalige kroonprinsje van de VPRO is nu aan het zieltogen bij RTL, en kennelijk verandert alles wat Petertje aanraakt in dunne stront: een soort Koning Midas-effect, maar dan anders. Enfin. Huilend naar de bank, zeg je dan. De gesjeesde student politicologie Van der Vorst doet krampachtige, schaamteloze pogingen om de kijkers van RTL klaar te stomen voor een linkse regering. Maar er zijn geen kijkers, en de zombies die nog kijken, stemmen vermoedelijk al links.

Het probleem van Van der Vorst is de totale minachting voor zijn achterban (die hij niet kent), en dat hij rondwaart in een bubbel van krijsende songfestival- en musicalnichten (die dolblij zijn dat Nederland het songfestival boycot als het homofobe fascistische Israël meedoet), zelfpijpende mediamensjes, serviele laven en bazenpoepers bij RTL. Hij is net zo’n potsierlijke pedante griezel als Erland Galjaard, de voorganger van Van der Vorst, die destijds met veel ketelmuziek Twan Huys binnenhaalde. Zijn babbelshow werd een megaflop, net als die van zijn voorganger Humberto Tan, en en het was dan ook bizar om Huys de afgelopen twee weken weer terug te zien in RTL Late Night - alsof die hele kijkcijferramp nooit gebeurd was - bij wakaman Humberto Tan. Twan Huys, de grote Amerika-kenner die fapte op de Clintons en de Obamaatjes maar er nog nooit in slaagde om samen met zijn helden op de foto te gaan. Tot zover het imposante netwerk van het debiele broertje van Charles Groenhuijsen.

Toen ik mijn hilarische hetze tegen de ordinaire graaier Twan Huys begon, riep iedereen: “Wat heb je toch tegen die goede man, hij is de beste interviewer van Nederland en de ideale schoonzoon! Haat je hem omdat hij uit Limburg komt?” Ok, mea culpa: mijn grapjes over Twannies haarverf (en die van bitch Van der Vorst) zijn kinderachtig en puberaal. Maar alleen oude Italianen mogen hun haar zwart verven met schoenpoets.

Welnu, ik heb helemaal niets tegen Limbo’s. Sterker nog, ik werkte ooit in Maastricht voor dagblad de Limburger en mijn lieve ex Jackie komt uit Grubbenvorst, en dat ligt vlak bij Sevenum, waar de wieg stond van ons aller Twannie die eigenlijk Tonnie Hoes heet, maar dat vond hij niet zo goed bekken in Washington en in Hollywood. Uit Grubbenvorst komen de beste asperges en de beste tomaten van Nederland, ik ben dol op Neet oét Lottum, de band die uit Venlo komt, en dus niet uit Sevenum. Verder heeft Venlo het beste carnaval van Nederland, de beste carnavalskraker aller tijden komt uit Venlo (hier in de schitterende moerasversie van Huubke Stapel) en je kan geweldig Plunderkuchen score in die Deutsche Ecke.

Ik heb nooit begrepen hoe mensen met een IQ die iets groter is dan hun schoenmaat naar College Tour konden kijken. Wat een belediging voor wat voor soort intelligentie dan ook: Twannie die voor van een zaaltje LEAO-studenten aan Frans Timmermans vroeg wat diens lievelingsgerecht was. Frenske keek zijn medelimbo ongemakkelijk aan, veegde het zweet van zijn bakkes aan en zei: “U bent een brutale vlerk, maar ik zal het u toch verklappen: zoervleis en kruisbessenvlaai!”

Gadverdamme: Twan Huys die Willem Holleeder verheerlijkte en Stormy Daniels, een gore pornoster met als specialiteit triple anal (met BBC's) salonfähig maakte, Twan Huys die de dochters van Kaag in te zetten in haar Grote Ik Vertrek-show en de moord op Els Borst er bij sleepte.

Ordinaire bonnetjessjoemelaar Frans Klein, ooit directeur televisie NPO en nu Directeur Lege Dozen bij Talpa Network, zei tegen De Telegraaf het jammer te vinden dat Twan Huys de publieke omroep ging verlaten. “Hij is een typische publieke omroep-man. Als kritisch journalist belichtte hij alle kanten van de samenleving,” omschreef Klein de presentator. “We zullen zijn veelzijdigheid missen.” Als Twan Huys kritisch is, is Ivo Niehe de Limburgse versie van Tomás de Torquemada, de chef van de Spaanse inquisitie die iedereen aan de praat kreeg. Het programma werd, door notabene het AD, uitgeroepen tot een van de grootste TV-flops van 2019. Het dieptepunt wat mij betreft was een debat tussen blokkeerfriezin Jenny Douwes en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Jenny was uitgenodigd op voorwaarde dat alleen zij haar verhaal kon doen, maar liep in de val van de valse Twannie. Ook Afriyie was pissig omdat hij pas naderhand aan tafel werd gevraagd en eerst alleen vanaf het publiek mocht toekijken. RTL Late Night werd niet beoogde Nieuwsuur voor tokkies, maar het zoveelste incestueuze RTL-programma voor tokkies. Jeroen Pauw, adding insult to injury, zei: "Hij kan het gewoon niet."

RTL Late Night werd na zes maanden stopgezet wegens dramatisch lage kijkcijfers. Het dieptepunt was 236.000 kijkers. Van der Vorst heeft dus niets geleerd van dat drama. Maar hij is niet alleen verantwoordelijk voor de vrije val van RTL en de talkshow in het bijzonder. Wat te denken van Carlo van Lienden, de hoofdredacteur van RTL Tonight. Dit schrijft de goede man over zichzelf op Linkedin:

Commissioning Editor @ RTL I am a strategic media innovator and passionate storyteller with over 25 years of experience creating impactful video content. My expertise is rooted in daily television, where I specialize in developing transformative concepts that engage and resonate with large audiences, setting new benchmarks for reach and influence.

Niemand had ooit van Carlito gehoord, tot Wilfred Genee een kritische e-mail van hem voorlas in Vandaag Inside. Deze hilarische mail was oorspronkelijk gericht aan de directie van Talpa (de zender achter Vandaag Inside), maar werd doorgestuurd naar Genee, Johan Derksen en René van der Gijp toen het trio overstapte van RTL naar Talpa. Als er koppen gaan rollen door de megaflop, komt deze flapdrol als eerste in aanmerking. Het is precies wat Mark Koster mij vertelde, in een stuk voor HP/De Tijd:

Het zijn de laatste restjes van de tv-mentaliteit uit de jaren negentig. De gedachte dat de kijker een zombie is, en met Albert Verlinde verlichting denkt te vinden met Gay-TV. Albert Verlinde is de vertolking van het instortende ancien régime, maar die moet het doen met Oxford-wijsneus Simon van Teutem, de laconieke Oekraïne-duider Geert Jan Hahn en Achmed Aboutaleb, de voormalige salafist. Die kijken natuurlijk dwars door die meuk heen, en walgen van het musicaldestillaat, maar pakken nog even de centen in studio Ego. De kijkers zijn slimmer dan de makers. Ik zou zeggen: neem ze eens serieus of vermaak ze met betere spullen.’