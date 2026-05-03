Omdat de Miamiese Hemel bakken met regen belooft rond 22.00 uur heeft de FIA het wijze besluit genomen drie hele uren eerder te beginnen met racen. En daarom zijn we hier al om 19.00 uur, en heel eerlijk: hoe eerder hoe beter, kunnen we nog een beetje op tijd naar bed. Nou gisteren zaten we dus compleet verkeerd met de Stijlloze voorspelling maar dat vergeven we degene die de boel met zijn Bull verstierde: Max Verstappen. Met zijn ouderwets magistrale klasse pompte hij zijn bolide op P2, iets dat helemaal niemand had verwacht na alle ellende eerder dit seizoen. Goed, wonderkind Antonelli was net even sneller maar dat is de kleine Italiaanse krullenbol van harte gegund - belangrijkste is en blijft dat Russell een keer crasht. Toch is vandaag alles anders, want er is REGEN. Dat het überhaupt kan regenen in Miami zagen we vorig jaar al en dat leverde een Sprintwinst voor Jankkwal Norris op. Spektakel lijkt evengoed verzekerd met een dag vol plens en drup. Wij zeggen daarom Stijlloos: Max wint. Maak het onrecht van gister vandaag met ons goed en we houden weer van je Maxie. Even geen zonnige Miami Vibes, even wel nat en glad racen. Snel naar de baan. LIGHTS OUT!

UPDATE - Goede start maar al snel een 360 voor MAX, ligt nu 10e... ZONDE.

Update - Hadjar eraf. Dat wordt een SC.

Update - Safety Car

Update - Gasly is ook de muur ingeklommen.

Update - Max in de pits, alleen voor een bandenwissel (naar HARD).

Update - Oeps. Gasly deed dus een koprol met hulp van Lawson.

Update - Wel/niet/wel/niet/misschien toch regen zo.

Update - Colapinto: DRUPPELS (in het SpanjolenEngels dan).

Update - SC ENDING. We gaan weer: RACEN.

UPDATE - ANTONELLI WINT! Wat een finale... Russell én Max halen Leclerc nog in in de laatste bocht nadat Leclerc eraf knalde. Norris P2, Piastri P3, Russell P4 en Max P5.