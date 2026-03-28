Konnichiwa en welkom in Japan, land van de rijzende zon, land van Honda, land van Suzuka en land van Mario Kart. Had Max Verstappen een arsenaal bananen of schildpadden aan zijn bolide hangen was er misschien kans om de race van morgen te winnen. Hoewel, race, meer een collectieve sessie van energiebesparing over 53 rondes. Hoe dat in zijn werk gaat was mooi te zien tijdens de training, waarin volgas, zoals we weten, geen volgas meer is. Verstappen klokte in VT1 en VT2 respectievelijk de zevende en de tiende tijd, waarmee hij geen zoden aan de Japanse dijk zet. De Mercedessen staan weer vooraan, de Ferrari's en McLarens volgen en Red Bull bungelt in het trage middenveld. De vooruitzichten voor de kwali zijn dan ook ronduit slecht. Goed, je weet maar nooit, misschien zijn de Mercedessen, de Ferrari's en de McLarens vannacht wel vergeten het stekkertje in het stopcontact te steken en is de batterij leeg. Stijlloze voorspelling: Verstappen P7. In ieder geval zijn we er weer vroeg bij, eren we Japan met een ochtendnipje sake, treuren we om een Yukiloze GP en zitten we gewoon gezellig met een beschuitje klaar voor de kwali op Suzuka in Japan.