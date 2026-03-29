Konnichiwa, bent u op tijd? Gisteravond aten we sushi, en vanavond gewoon weer, want we houden van Japan, om de cultuur, de geschiedenis, de karaage, de nigiri, de maki, de uramaki, de sashimi en natuurlijk de bowls. Oja, die Japaners hebben bovendien een fantastisch circuit om op te racen. Racen wordt nu alleen standje tuffen door wat normaal een van de gaafste bochten van het seizoen is (hier archiefbeeld van 130R uit een échte race). Enfin, genoeg over Japan. Oude strijdmakker Duitsland was vorige week het toneel van een Nordschleife-overwinning van Verstappan, die later teniet werd gedaan. Maar: hij heeft er weer aan mogen ruiken, en de wereld heeft weer kunnen zien dat Verstappan een geboren racer is, of zoals ze hier zeggen: een sensei. Eentje die een betere bolide en een betere F1 verdient. Gelukkig ziet de Red Bull er wel fraai uit, maar de prijs van schoonheid is groot, zo zagen we gisteren in de kwali. Onze landgenoot staat derhalve bij de rijzende zon voor een inhaalrace vanaf P11. Stijlloze voorspelling: Verstappan start een keer goed en klimt naar P6. En laat Kindje Antonelli lekker winnen. Arigato voor het vroege ontwaken in ieder geval, racefans. Nu met een kamikazegang naar Suzuka voor de GP van Japan.

Update - Nog 7 minuutjes. Start uitgesteld door Porsche die de baan af stuiterde.

Update - Veel wisselingen vooraan. Verstappen ook plekje gepakt met eindelijk eens een goede start.

Update - SAFETY CAR. Bearman in de muur. Goed moment voor Antonelli en Verstappen. HAHA Russell boos.

Update - Oei, ziet er niet lekker uit voor Bearman, pijn aan z'n poot. Wat een klapper. Omdat Colapinto gewoon ineens vertraagt door gebrek aan energie.

Update - SC ENDING.

Update - Antonelli WINT en is LEIDER in het wereldkampioenschap. Verstappen P8 na een zeer frustrerend ochtendje achter Gasly z'n reedt aan rijden. Nu een maand geen racen energie sparen. Ciao.