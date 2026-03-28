NIET VERGETEN: klok verzetten

Het is weer die tijd van het jaar

NIET VERGETEN

klok nog op wintertijd

WANT DE TIJD VLIEGT VOORBIJ

klok verzet naar zomertijd

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u weer tegen Annet of Sjoerd janken dat het uurtje korter slaap u nekt en dat een uur langer uitslapen niet hetzelfde is.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u zich weer in de war voelen en uw bioritme uit de knoop proberen te halen.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen mag u zich doorlopend afvragen hoe laat het eigenlijk (in de wintertijd) was geweest op het moment dat u zich dat afvraagt.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u weer op social media klagen over de kinderen die 's ochtends in het donker naar school moeten fietsen.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u in de buurtapp appen dat u het helemaal niet zo veel lichter vindt 's avonds.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen leeft u in een andere tijd, een nieuwe tijd, een veranderde tijd, een verzette tijd, een tijdelijke tijd ook. 

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u bij het avondeten uitroepen: "Wat is het nog lekker lang licht hé!"

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u zich weer afvragen: was het nou een uur vooruit of achteruit, terwijl u dat best weet en terwijl u zich dat vandaag ook al kunt afvragen.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u zeggen dat de diertjes er toch ook helemaal geen last van hebben want die hebben geen klok HAHA.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen gaat u gewoon door met uw leven en verandert er eigenlijk geen moer, ondanks dat u zo zeikt over de zomertijd.

DE KLOK WORDT AUTOMATISCH VERZET DOOR ELEKTRONISCHE APPARATEN DUS VERGEET HET MAAR

Tags: zomertijd, klok verzetten, klok, tijd
@Dorbeck | 28-03-26 | 18:55 | 29 reacties

