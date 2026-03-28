Het is weer die tijd van het jaar

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u weer tegen Annet of Sjoerd janken dat het uurtje korter slaap u nekt en dat een uur langer uitslapen niet hetzelfde is.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u zich weer in de war voelen en uw bioritme uit de knoop proberen te halen.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen mag u zich doorlopend afvragen hoe laat het eigenlijk (in de wintertijd) was geweest op het moment dat u zich dat afvraagt.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u weer op social media klagen over de kinderen die 's ochtends in het donker naar school moeten fietsen.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u in de buurtapp appen dat u het helemaal niet zo veel lichter vindt 's avonds.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen leeft u in een andere tijd, een nieuwe tijd, een veranderde tijd, een verzette tijd, een tijdelijke tijd ook.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u bij het avondeten uitroepen: "Wat is het nog lekker lang licht hé!"

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u zich weer afvragen: was het nou een uur vooruit of achteruit, terwijl u dat best weet en terwijl u zich dat vandaag ook al kunt afvragen.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen kunt u zeggen dat de diertjes er toch ook helemaal geen last van hebben want die hebben geen klok HAHA.

NIET VERGETEN DE KLOK TE VERZETTEN

YES, vanaf morgen gaat u gewoon door met uw leven en verandert er eigenlijk geen moer, ondanks dat u zo zeikt over de zomertijd.

DE KLOK WORDT AUTOMATISCH VERZET DOOR ELEKTRONISCHE APPARATEN DUS VERGEET HET MAAR