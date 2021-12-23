Het hangt weer in de lucht. De bloemetjes tonen fier hun stamper, de bijtjes zoemen in het rond, de buurman schroeft de katrollen aan het plafond terwijl de buurvrouw de kettingen en zweepjes van zolder haalt. Het is weer de Week van de Lentekriebels. Zoals bekend, de week dat op (kleuter)scholen en kinderdagverblijven anaalkralen geregen worden en de kindertjes les krijgen over wat docking precies is. Of zo. Volgens kenniscentrum Rutgers staat de week dit jaar in het teken van RESPECT en GELIJKWAARDIGHEID en daar zijn we blij mee, want als we ergens nat van worden is het van respect en gelijkwaardigheid. Vanavond draaien we in het kader van de seksuele voorlichting extra geyle plaatjes in het StamCafé. Laat maar lekker kriebelen, die lente.