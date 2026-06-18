Zucht. Rafael van der Vaart biedt excuses aan voor DEZE GRAP over dat Japanners op elkaar lijken
Mag ook niks meer
Even puntje één. "The own-race bias (ORB) is a reliable phenomenon across cultural and racial groups where unfamiliar faces from other races are usually remembered more poorly than own-race faces." Oftewel: dat voor Nederlanders Japanners allemaal op elkaar lijken is gewoon waar en volgens internationaal erkend Japan expert Rob Goossens vinden de Japanners het zelf ook prima. Dan puntje twee. Natuurlijk maakt Rafael van der Vaart een grap. Rafael van der Vaart zit lekker half (of heel) dronken over voetbal te praten, zijn analyse is iedere keer dat elk elftal een type Van der Vaart mist maar verder is het de enige gezellige kerel aan de NOS-tafel, tussen rare kwibus Van Hooijdonk, dooie Klaas-Jan Huntelaar, Wim Kieft die overal liever wil zitten dan aan die tafel en die nietszeggende Youri Mulder in. Of anders Arthur Numan met zijn lange nek. En dan schakelen ze over naar het commentaar van sfeerman Jan Roelfs of een van de andere sterren van de NOS Voetbalpodcast, de podcast waardoor we zeker weten dat de commentatoren net zulke leeghoofdige debielen zijn als je denkt dat ze zijn als je dat zielloze gewauwel hoort. En dan is de beste commentator ooit (Frank Snoeks) ook nog eens afwezig, terwijl de beste commentator van dit moment (Wytse van der Goot) voor Ziggo werkt. Jezus was is het een incompetente bende bij die met belastinggeld in de lucht gehouden droeftoeterij van de NOS zeg. Maar dat terzijde. En puntje drie. Excuses gaan maken voor een grapje is altijd bedroevend, vooral als dat naar aanleiding van vragen van de F-ing New York Times is die wel wat beters heeft om over te schrijven zoals een top-48 van mooiste uitshirtjes op het WK. Puntje vier. Het is Rafael van der Vaart, Rafael van der Vaart zit lekker half (of heel) dronken over voetbal te praten en laat hem lekker. Maar het probleem meneer, dat blijft.
UPDATE: Lafbek Xander van der Wulp geeft Van der Vaart trap na: "Goed dat hij zelf ook ziet dat hij deze signalen serieus moet nemen". Maar hee. Hij mag bij de gratie Gods zaterdag aanschuiven voor de wedstrijd tegen Zweden.
Sad
Een of andere lulhannes van Kick It Out verontwaardigd over een NOS-uitzending die hij nooit heeft gezien
'NRC' plaatst 'aanhalingstekens' 'verkeerd'
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Geïnformeerde meningsvorming onder druk door sociale media'
U bent hier aan het juiste adres voor geïnformeerde meningsvorming!
LOL. NOS volgens hoofdredacteur Giselle van Cann niet te links: 'Sommigen vinden ons te rechts'
'Sommigen vinden friet lekker, anderen vinden friet vies'
SAD. Nieuwsuur sloopt Nieuwsuurbot
Maar wie moet hier dan voortaan de beslist betrouwbare informatie van het Ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtikken?
Tuurlijk mag NOS-presentatrice Simone Weimans 'Simone en de Roofstaat' voor Omroep ZWART maken, maar misschien moet je dan niet zo janken als mensen de NOS niet objectief vinden
Veel te lange kop en veel te lang topic maar dit is wel een beetje hoe het is hè
RAMP. NOS kan door bezuinigingen niet meer met 100+ man op snoepreis naar Olympische Spelen
NOS verslaggevers 1994 - herken ze allemaal (antwoorden na de klik)
HOERA HOERA NOS Journaal 70 jaar
NOS Journaal kijkers op puntje van stoel
TikTok-account NOS (weg van Twitter) overspoeld door juichreacties na aanslag Bondi Beach
WAT!!??! NARE REACTIES???? OP INTERNET????!?!?
Bassiehof – Mona Keijzer is voor de NPO en fanboys perfecte stok om de hond mee te slaan
En daarom rinkelt de ophefkassa zo hard