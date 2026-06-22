Belgische commentator disst Iraans regime tijdens volkslied, wij hebben opa Jan Roelfs die door affluiten scheids heen slaapt
Dilemma: Nederland wordt wereldkampioen maar met Jan Roelfs als commentator
De Belgen bakken er helemaal niks van dit WK. Ze hebben geen Summerville, ze hebben geen Gakpo, ze hebben geen Brobbey, ze hebben geen Gravenberch, ze hebben geen Verbruggen, ze hebben geen Frenkie, en ze hebben ook nog geen enkel potje gewonnen. Maar ze hebben wel: Filip Joos, fulltime commentator, parttime politiek duider en auteur van bovenstaande verbale B52-aanval tijdens het Iraanse volkslied in Los Angeles. "Dat wordt uitgejouwd. En zo hoort het ook, want het is het volkslied van een aantal gekken die er de leiding hebben." Geen woord Waals bij. En wij in Nederland televisieland dan? Wij hebben Jan Roelfs, die zichzelf 'sfeerman' noemt terwijl iedereen bij de woorden 'sfeer' en 'Jan Roelfs' moet denken aan iets van het niveau: begeleid uitje tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Jan Roelfs gaf ook commentaar bij België-Iran, en viel (net als Zlatan) in slaap, waardoor hij het eindsignaal miste. Kijk maar. Echt waar. In de video hieronder. Nou moet u trouwens niet denken dat wij alles van de WK-uitzendingen van de NOS stom vinden, zo werd gisteren werd de live flirt op tv van Youri Mulder met Imke Courtois door de regisseur uitstekend in beeld gebracht en #NousSommesRafaelVanDerVaart. Maar toch. Als de NOS een meritocratische organisatie zou zijn, zou Xander van der Wulp Jan Roelfs lekker bedanken voor bewezen diensten (die er niet zijn) en nooit meer bellen. Maar ja. Joris van den Berg zit er ook nog steeds.
Opa Jan Roelfs mist eindigsnaal België-Iran
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