Uitverkocht! Men's Natural 1936 Berlin Games Olympic Heritage T-Shirt in officële IOC-shop

1936, Berlijn, even denken, even denken

t-shirt olympische spelen 1936 berlijn

Vette pech voor iedereen die van geschiedenis, van de Olympische Spelen én van officiële t-shirts houdt: het Men's Natural 1936 Berlin Games Olympic Heritage T-Shirt, slechts 39 euro en 0 cents, is uitverkocht in de webshop van het IOC. We kennen de Olympische Spelen van 1936 natuurlijk allemaal vanwege het feit dat ze in 1936 waren, en in Berlijn, en de geschiedenis moet je niet uitgummen, maar die moet je eren. Met een t-shirt. Het plaatje op het shirt is gemaakt door Franz Würbel, die wél werd toegelaten op de Weense kunstacademie. Het IOC heeft op de ophef gereageerd door te erkennen, erop te wijzen dat iedereen die meer wil weten over de context van de Spelen van 1936 naar het Olympisch Museum in Lausanne kan gaan. De Oekraïense skeletonner die met een helm met de foto's van in de oorlog vermoorde sporters naar beneden wilde gaan is door hetzelfde IOC gediskwalificeerd.

Tags: t-shirt, spelen, berlijn, ioc
@Ronaldo | 13-02-26 | 10:30 | 60 reacties

Reaguursels

