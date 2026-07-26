Politie Berlijn zoekt verdachte aanslag Pride Berlijn Abdul Ballout uit 'islamistische spectrum'
We hebben een foto en een voornaam
Gisteravond reed een man met een busje in op een mensenmenigte in Berlijn, die op dat moment Christopher Street Day, de Duitse term voor Pride, aan het vieren was. Een vrouw overleed, op dit moment zijn er zestien gewonden, waarvan drie zeer ernstig. Er wordt nog onderzocht of de dader daarna met een steekwapen omstanders te lijf is gegaan. Inmiddels is er een verdachte, het gaat om ene Abdul B. (foto hierboven), 21 jaar en een bekende van de politie (goh) uit het islamistische spectrum (goh) die in mei 2026 vrij zou zijn gelaten uit een jeugdgevangenis (lekker dan). De politie is dringend naar hem op zoek, volgens Bild zou er ook nog mogelijk sprake zijn van een tweede dader, al weet u hoe dat meestal met tweede daders gaat. Hoe zeg je eigenlijk islamosfeer in het Duits?
ONDERTUSSEN BIJ DE VOLKSKRANT: Toch nog iemand gevonden die na een islamitische aanslag ook nog even naar AfD wil wijzen
S-UPDATE: Ho wacht, de politie heeft het over 'islamistisch' met een extra 's', want DIT IS NIET DE WARE ISLAM weet u wel
UPDATE: Volgens Bild is de achternaam van Abdul Ballout en is hij een IS-aanhanger van Libanese afkomst met een Duits paspoort
NOG VOLLEDIGERE NAAM: Abdul Rahman Toufic Ballout, via Focus
UPDATE: Volgens Welt nam Ballout op vrijwillige basis deel aan een anti-radicaliseringsprogramma. Zijn derde gesprek staat voor morgen gepland, dat gaat waarschijnlijk niet door
UPDATE: Duitse politie intensiveert uiteraard de controles aan de grenzen, waaronder die met Nederland
COMMENTS CLOSED: 'Abdul Ballout in mei veroordeeld voor plannen andere aanslag, in Libanon gearresteerd en aan Duitsland uitgeleverd'
ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG - Bitte teilen!— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026
Aufgrund des Verdachts eines Anschlags führen die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und unser LKA die weiteren Ermittlungen.
Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen um Abdul B..
Informationen und… pic.twitter.com/20Q18oawkP
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