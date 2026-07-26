Bij Trouw is het feest nu Sylvain Ephimenco van de flat is gekieperd en dat wordt gevierd met een redactie-uitje naar het fantasieland waar Sophie Straat woont met twee bijzondere reisleiders. In dat land heeft Sophie Straat natuurlijk helemaal gelijk met haar oproep aan witte mannen om naar achter te gaan, al vragen sommige onwetende leden van het gezelfschap zich wel af of dat niet wat beleefder had gekund. Hoe vraag je netjes of witte mannen een stapje terug willen doen?

Gelukkig zijn daar Aldith Hunkar (oh ja die) en Cemil Yilmaz om uit te leggen dat die vraag stellen eigenlijk al verkeerd is. De reacties op Sophie Straat zijn juist het probleem, dat opgelost gaat worden door nog meer mensen tegen hun witte schenen te schoppen. "Het is juist belangrijk om hen (= witte mannen, GS) aan te spreken op hun gedrag en hun verantwoordelijkheid." Cemil Yilmaz maakte vroeger lijstjes van rechtse mensen die hij stom vond en is oud-lijsttrekker van NIDA in Den Haag, u weet wel, die islamitische partij die eigenlijk zelfs voor Jesse Klaver een beetje te leip was, al kwam hij niet in de raad omdat de nummer 2 meer voorkeursstemmen kreeg. Zijn enige politieke wapenfeit was een keihard weggelachen voorstel om de termen 'Hagenees' en 'Hagenaar' af te schaffen.

In goed functionerende landen krijgt zo iemand zorg en een uitkering, in Nederland is hij mede-eigenaar van het diversiteits-verdienmodel IZI Solutions, dat (screenshots na de breek) opdook in de stukken van ons Woo-verzoek naar die bizarre taalgids op het ministerie van OCW. IZI Solutions heeft namelijk op verzoek van een ambtenaar die gids nog een keertje goed nagekeken. Dat kostte de belastingbetaler "meer dan begroot was", maar dat is voor zo'n belangrijke zaak geen enkel probleem, ook al viel kennelijk geen enkele IZI-meelezer over de bizarre demonisering van de term 'holocaust' en werd de gids een jaar later door de staatssecretaris openlijk in de prullenbak gegooid. Wat wel het probleem is, is dat een ophitser als Celim Yilmaz nu dus door Trouw en ons ministerie van Onderwijs wordt gezien als iemand met verstand van diversiteit en inclusie. En dat probleem, meneer, dat blijft.