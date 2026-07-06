Woo. Hoe de term 'holocaust' opeens (een soort van) ongewenst werd in de taalgids van OCW
Zeg geen 'Holocaust', maar zeg 'Holocaust in combinatie met Shoah'
Ja toch nog even over die idiote taalgids vol rare adviezen over 'jij-dag' in plaats van Moederdag, 'Zuidwest-Azië' in plaats van het 'Midden-Oosten' en uiteraard 'wit' in plaats van 'blank' van het ministerie van OCW, die na de publicatie op GeenStijl uiteindelijk door staatssecretaris Tielen compleet in de prullenbak werd gegooid. Wij van GeenStijl houden zoals u weet niet zo van goedkope ophef, maar graven liever wat dieper. Vandaar dat wij, net als kennelijk een aantal anderen, een Woo-verzoek deden bij het ministerie, dat deze week maar liefst 198 pdf'jes (hierrr zelf grasduinen) online heeft geflikkerd.
De belangrijkste conclusie die wat ons betreft uit de documenten te trekken valt, is over de hond die niet geblaft heeft (met alvast excuses aan alle honden voor dit niet-inclusieve taalgebruik en de mogelijk pijnlijke vergelijking met OCW-ambtenaren): nergens in die 198 pdf'jes is er bewijs vastgelegd van een ambtenaar die zich afvraagt of het wel een goed idee is dat een compleet ideologisch dichtgetikte subafdeling van een ministerie dat al genoeg problemen heeft een taalgids maakt die op passief-agressieve wijze allerlei volstrekt normale Nederlandse uitdrukkingen opeens verdacht maakt. Er is in die 198 pdf's geen enkele kritische noot te vinden (of wij moeten eroverheen hebben gelezen, dat durven wij bij al die ambtelijke zoem zoem kebala niet uit te sluiten).
Sterker nog, op het ministerie van OCW vonden ze zichzelf met hun taalgids zo vooruitstrevend dat ze ervan uitgingen dat de rest van de Rijksoverheid de adviezen in de, inmiddels dus stopgezette, gids (er was eigenlijk een jaarlijkse herziening gepland) later ook wel over zou nemen. U merkt, er viel af en toe heus wat te lachen, dus de leukste voorbeelden hebben we voor u onderaan dit topic gescreenshot, zo zijn we dan ook wel weer.
Maar! In dit topic willen er eerst nog één pdf'je eruit lichten, omdat het volgens ons mooi laat zien wat er nou precies mis is met die taalgids en waarom iedereen die op het ministerie van OCW aan het Programma tegen Discriminatie en Racisme werkt op staande voet zou moeten worden ontslagen. Het is het pdf'je 115, over het gebruik van de term 'holocaust'.
Want dat was ons betreft toch wel de vreemdste passage in de taalgids. De term 'Holocaust' mocht je niet gebruiken omdat dat woord 'offer' (eigenlijk 'brandoffer', naar het Grieks 'holokauston', wat 'geheel verbrand' betekent) betekent en daarom de lading niet zou dekken. Maar in plaats daarvan moest de term 'Holocaust' in combinatie met de term 'Shoah' worden gebruikt. En dan stond er een uitleg bij dat het ministerie hierin de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding volgt, die juist wél de term 'Holocaust' gebruikt. Ja nee. Dit stond er echt.
Dus je moet niet 'Holocaust' zeggen, want dat is kwetsend, maar wel 'Holocaust', want anders weten mensen niet waar je het over hebt, maar dan in combinatie met 'Shoah'. Dit vonden wij bij eerste lezing van de gids onbegrijpelijk, vandaar een vraagtekentje in onze kop, maar dankzij pdf 115 weten we nu dat de makers van de gids eigenlijk een andere tekst over de termen 'Holocaust' en 'Shoah' hadden opgesteld (vermoedelijk dat je 'Shoah' in plaats van 'Holocaust' moet zeggen, hierrr wat meer over die discussie) en dit hebben gecheckt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.
De ambtenaar schrijft: "Hij zei dat ze bij NCAB nog vooral de term 'holocaust' gebruiken omdat dit gangbaarder is en meer mensen dit kennen. Shoah (maar dan spellen zij het als 'Sjoa') gebruiken ze ook maar dan altijd in navolging van de term holocaust."
Let op. De NCAB gebruikt dus bij voorkeur 'Holocaust', en 'Sjoa' alléén in combinatie met de term 'Holocaust'. Een normaal iemand zou dus concluderen dat deze termen helemaal niet in een lijst van ongewenste woorden opgenomen moeten worden. Maar nee.
"Wellicht kunnen we adviseren dat beide termen bruikbaar zijn maar dat nog niet iedereen bekend is met de term Sjoa en dat dit dus beter in combinatie met holocaust gebruikt kan worden?"
Dan zou 'Sjoa' dus in de kolom 'In plaats van dit' vallen en 'Sjoa in combinatie met holocaust' in de kolom 'Liever dit'. Maar het wordt dus nog gekker. De voor dit project ingehuurde externe communicatie-advieseur bedankt de ambtenaar plaatst de worden in de taalgids dus precies andersom, met de tegenstrijdige toelichtingen (waarom het woord 'Holocaust' eigenlijk niet-inclusief is, én waarom het woord 'Holocaust' eigenlijk wel inclusief is) gewoon achter elkaar geplakt.
En dat, lieve lezer die het tot hier heeft geschopt, is wat er zo verschrikkelijk is aan deze taalgids. Mensen die pretenderen enorm begaan te zijn met precies taalgebruik, die helemaal niet serieus nadenken over precies taalgebruik, en daarom volslagen onprecieze en onbegrijpelijke kolder opnemen in een gids over precies taalgebruik. Iedereen die bij dit project betrokken is geweest moet zich diep schamen.
Maar dat is natuurlijk niet zo. Na het lekken van de gids naar GeenStijl schrijft de afdeling tegen Discriminatie en Racisme een nota (pdf 211) waarin de boodschapper (wij dus, GeenStijl, red.) wordt verweten 'een cynische toon' te gebruiken en 'een beeld te schetsen' van 'censuur' en 'woke'-beleid. Ja dat is omdat die hele gids volstaat met censuur en woke-beleid, idioten.
Sterker nog, ze pochen met het feit dat de gids in overleg met de NCAB tot stand is gekomen.
Inderdaad. Besproken met de NCAB. Maar vervolgens is uit die bespreking een volkomen geschifte conclusie getrokken, volledig passend bij deze volkomen geschifte gids. En het ergste is misschien nog wel dat we nu misschien van die gids afzijn, maar er alsnog allerlei aanbevelingen over inclusief taalgebruik in het Rijksbrede Taalkompas terecht zijn gekomen. Dus het probleem meneer, dat blijft. Enfin, hier nog een paar lollige screenshots uit de Woo-verstrekking.
WTF is dit. Beetje ene 'Michiel' fatshamen in een bijeenkomst over inclusieve taal
OCW goed bezig aldus OCW
LOL, een voortrekkersrol!
Het voortrekken in kwestie: dit soort crack
Totale paniek over schrijfwijze Keti Koti
Oh jongens dit soort sessies...
Lekker post-its onleesbaar zwarten...
Over zwarten (hiermee wordt bedoeld het onleesbaar maken van informatie, red.) gesproken:
KUCH
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Reaguursels
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