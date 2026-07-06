Zeg geen 'Holocaust', maar zeg 'Holocaust in combinatie met Shoah'

Want dat was ons betreft toch wel de vreemdste passage in de taalgids. De term 'Holocaust' mocht je niet gebruiken omdat dat woord 'offer' (eigenlijk 'brandoffer', naar het Grieks 'holokauston', wat 'geheel verbrand' betekent) betekent en daarom de lading niet zou dekken. Maar in plaats daarvan moest de term 'Holocaust' in combinatie met de term 'Shoah' worden gebruikt. En dan stond er een uitleg bij dat het ministerie hierin de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding volgt, die juist wél de term 'Holocaust' gebruikt. Ja nee. Dit stond er echt.

Dus je moet niet 'Holocaust' zeggen, want dat is kwetsend, maar wel 'Holocaust', want anders weten mensen niet waar je het over hebt, maar dan in combinatie met 'Shoah'. Dit vonden wij bij eerste lezing van de gids onbegrijpelijk, vandaar een vraagtekentje in onze kop, maar dankzij pdf 115 weten we nu dat de makers van de gids eigenlijk een andere tekst over de termen 'Holocaust' en 'Shoah' hadden opgesteld (vermoedelijk dat je 'Shoah' in plaats van 'Holocaust' moet zeggen, hierrr wat meer over die discussie) en dit hebben gecheckt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.

De ambtenaar schrijft: "Hij zei dat ze bij NCAB nog vooral de term 'holocaust' gebruiken omdat dit gangbaarder is en meer mensen dit kennen. Shoah (maar dan spellen zij het als 'Sjoa') gebruiken ze ook maar dan altijd in navolging van de term holocaust." Let op. De NCAB gebruikt dus bij voorkeur 'Holocaust', en 'Sjoa' alléén in combinatie met de term 'Holocaust'. Een normaal iemand zou dus concluderen dat deze termen helemaal niet in een lijst van ongewenste woorden opgenomen moeten worden. Maar nee. "Wellicht kunnen we adviseren dat beide termen bruikbaar zijn maar dat nog niet iedereen bekend is met de term Sjoa en dat dit dus beter in combinatie met holocaust gebruikt kan worden?" Dan zou 'Sjoa' dus in de kolom 'In plaats van dit' vallen en 'Sjoa in combinatie met holocaust' in de kolom 'Liever dit'. Maar het wordt dus nog gekker. De voor dit project ingehuurde externe communicatie-advieseur bedankt de ambtenaar plaatst de worden in de taalgids dus precies andersom, met de tegenstrijdige toelichtingen (waarom het woord 'Holocaust' eigenlijk niet-inclusief is, én waarom het woord 'Holocaust' eigenlijk wel inclusief is) gewoon achter elkaar geplakt. En dat, lieve lezer die het tot hier heeft geschopt, is wat er zo verschrikkelijk is aan deze taalgids. Mensen die pretenderen enorm begaan te zijn met precies taalgebruik, die helemaal niet serieus nadenken over precies taalgebruik, en daarom volslagen onprecieze en onbegrijpelijke kolder opnemen in een gids over precies taalgebruik. Iedereen die bij dit project betrokken is geweest moet zich diep schamen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Na het lekken van de gids naar GeenStijl schrijft de afdeling tegen Discriminatie en Racisme een nota (pdf 211) waarin de boodschapper (wij dus, GeenStijl, red.) wordt verweten 'een cynische toon' te gebruiken en 'een beeld te schetsen' van 'censuur' en 'woke'-beleid. Ja dat is omdat die hele gids volstaat met censuur en woke-beleid, idioten.

Sterker nog, ze pochen met het feit dat de gids in overleg met de NCAB tot stand is gekomen.

Inderdaad. Besproken met de NCAB. Maar vervolgens is uit die bespreking een volkomen geschifte conclusie getrokken, volledig passend bij deze volkomen geschifte gids. En het ergste is misschien nog wel dat we nu misschien van die gids afzijn, maar er alsnog allerlei aanbevelingen over inclusief taalgebruik in het Rijksbrede Taalkompas terecht zijn gekomen. Dus het probleem meneer, dat blijft. Enfin, hier nog een paar lollige screenshots uit de Woo-verstrekking.

WTF is dit. Beetje ene 'Michiel' fatshamen in een bijeenkomst over inclusieve taal

OCW goed bezig aldus OCW

LOL, een voortrekkersrol!

Het voortrekken in kwestie: dit soort crack

Totale paniek over schrijfwijze Keti Koti

Oh jongens dit soort sessies...

Lekker post-its onleesbaar zwarten...

Over zwarten (hiermee wordt bedoeld het onleesbaar maken van informatie, red.) gesproken:

KUCH

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