Totale gekte bij Mall of The Netherlands en P.C. Hooftstraat om horloge, politie grijpt in, winkels blijven dicht
Wie zijn die mensen
Ok wat in de black friday is DIT NU WEER. Om te beginnen weten wij niet bijster veel over het concept 'Westfield Mall of The Netherlands', maar we hoorden onlangs wel ergens dat ze misschien, eventueel, binnen 2 weken een kernwapen zouden kunnen ontwikkelen (cc: Netanyahu). Kennelijk zijn er dus honderden mensen die zich daar gisteren en vannacht verzamelden om vandaag een kek horloge te kunnen kopen, de Swatch X Audemars Piguet Royal Pop. Op het oog een kinderhorloge van zo'n 400 euro, maar schijnbaar gaat het vooral om de woekerprijzen waarvoor je hem direct na aanschaf kunt doorverkopen. Die handelsdrift zorgde dus voor TOTALE CHAOS (opstootjes, vervuiling, gure en ongure types) in het winkelcentrum in Leidschendam én voor een Swatch-filiaal in de P.C. Hooftstraat. Dan weet u wel hoe laat het is: in beide gevallen moest de popo ingrijpen en bleven de winkels DICHT. Kunnen horlogeliefhebberts helemaal naar België voor dat dingetje. SAD!
