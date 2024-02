Slecht nieuws voor al die mensen die hun belegcentjes liever in spulletjes stoppen dan het op de bank te laten verpieteren. De gebruikte horlogemodelletjes gaan voor steeds minder. Komt (mede) door types als Oussama, Mourad, Mounir en Imram, die die dingen bij de vleet van de polsen roppen, of in het geval van Samir er zelfs iemand voor overhoop schieten. Robert Doornbos, Ali B., Douwe B., Gijp, Gordon, Estelle Cruijff, Nikkie de Jager: allemaal mannen en vrouwen (euh) die tijdloos door het leven moesten. Ook in Engeland is het schering en inslag. En dus zakt de markt in, omdat mensen hun klokjes niet meer durven te dragen. "The value of secondhand watches, as tracked by the Bloomberg Subdial Watch Index, is down more than 40 per cent since its peak in April 2022. Paul Thorpe, a former watch dealer who now runs a YouTube channel dedicated to luxury watches, told The Times: 'People are just worried right now. They see their luxury watches as a potential mugging waiting to happen. Why would you put your life on the line in the big cities? Theft is not the biggest factor to falling demand but it's a contributing factor.'" Juist! Dan gaan we gewoon weer alles wegpompen op de gebruikelijke manieren: crypto, whiskey, trouwjurken, Lego, Bob Dylan-bootlegs, munten, wijn, vintage speelgoed, postzegels, stripboeken, retro videogames, luciferstokjes, honkbalplaatjes, stiekeme foto's van de buitenechtelijke kinderen van prins Bernhard en wc-papier!