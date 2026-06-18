Ja we hebben er even een nachtje over nagedacht maar dat nieuwe plan van staatssecretaris Tielen om "taal op één" te zetten in het onderwijs slaat natuurlijk helemaal nergens op. Een van de problemen van ons onderwijs is nou juist dat taal overal al op één staat, tot aan in het eindexamen Natuurkunde aan toe. Je kunt wel, net als Eus, zeggen dat "alles begint met taal" (begin dan zelf eens joh, red.) maar dat is helemaal niet zo. Soms begint iets gewoon met een lekker potje neuken, of met een klein aantal intuïtief aannemelijke axioma's. En het vervelende van taal is: dat leer je in eerste instantie niet op school, maar thuis. En hee, er zijn dus kinderen die het thuis goed leren, en kinderen die het thuis helemaal niet leren. Dat is niet echt een probleem van het onderwijs, maar van de samenleving.

Noem ons sceptisch maar het gaat de verspilling van talent van slimme kinderen die uit moeilijke thuissituaties komen (ongelijkheid was ooit een probleem, lijkt kennelijk alweer opgelost voor de chattering classes) echt niet verminderen als ze op school de hele tijd iets moeten doen waar ze niet goed in zijn. Bovendien gaat een lerarencorps dat voornamelijk bestaat uit ongemotiveerde matig opgeleide PABO-klanten (deze column dus) er sowieso niet voor zorgen dat alle kinderen in Moerwijk in Den Haag opeens keurig ABN (of âhwerwets plat Haags, for that matter) praten. En dan krijgen we dus weer allerlei gesubsidieerde kwakzalvers die scholen veel geld uit de zakken gaan kloppen met op dubieus 'onderzoek' gebaseerde methodes die uiteindelijk ten koste gaan van datgene waar een school haar geld aan zou moeten besteden, namelijk goede leraren en een gebouw waar je niet vanaf wilt springen omdat zo muf/warm/afgeragd/lelijk is. "U kunt van mij in het najaar een verdere uitwerking van de Versterkingsagenda Taal en andere Basisvaardigheden verwachten", schrijft staatssecretaris Tielen. Doe maar niet. Gooi die Versterkingsagenda maar lekker in dezelfde kast als die Taalgids.