Nederlands leren is niet meer van deze tijd. Met al die fantastische diversiteit die ons land inmiddels rijk is, is één taal spreken niet meer gewenst. Of het moet de universele taal van AI zijn natuurlijk. Maar het Nederlands is overduidelijk een aflopende zaak. Zo blijkt ook uit een nieuw advies van de Onderwijsraad waarin staat dat 'de veiligheid en verbondenheid' van alle scholieren moet worden gewaarborgd door in te zetten op 'talige diversiteit'. Niemand zou zich dan nog buitengesloten voelen omdat: "in veel gevallen alle leerlingen een (sterker) gevoel van veiligheid en verbondenheid ervaren als de boodschap is dat elke taal erbij hoort." En dat is natuurlijk precies waar het om draait als je in Nederland woont. Volgens de Onderzoeksraad stimuleert meer thuistalen in de klas juist het spreken van Nederlands, minder Nederlands in de klas dus om meer Nederlands te leren, snapt u? Zoals een bezoek aan McDonald's ook afvallen stimuleert zeg maar. We weten wel beter. Weet u, het probleem met het Nederlands in het onderwijs is groot en onoplosbaar, leerlingen die thuis een andere taal spreken zullen zelden perfect Nederlands leren en precies daarom, omdat er gewoon NIKS aan te doen valt, capituleert het Nederlandse onderwijs maar weer ten behoeve van de niet te stuiten Ultieme Superdiversiteit, waar we naar op weg zijn met de asielinstroom zoals we die al jaren ondergaan en zoals we die nog jaren zullen blijven ondergaan want ook niks aan te doen hè. Jammer voor het Nederlands, dan maar thuistalen op school, leraren aan de bijscholing (ja die moeten juist ándere talen leren) en de Nederlandssprekende scholieren moeten het Oekraïens, Arabisch en Turks maar gewoon worden. Het ís niet anders. Het kán niet anders. Hoe pijnlijk ook: c'est ca.