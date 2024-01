Dat betrof dus deze Iraanse luchtaanval op wat het "onder meer een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad" te Erbil, Irak noemde. Maar wat toch vooral de familievilla van een van de rijkste Irakezen vastgoed- en olietycoon Peshraw Dizayee was, die de Iraanse staats-TV omschrijft als een "Kurdish oil tycoon associated with Mossad". Meerdere van de vier doden en zes gewonden waren familieleden van Dizayee.

En bij die Iraanse aanval is dus volgens MinBuz Hanke Bruins Slot "een Nederlands kindje van nog geen jaar oud" gedood. De precieze aard van het Nederlanderschap - om het zo maar even te zeggen - van het kindje is op moment van schrijven onduidelijk. Mogelijk was het kindje van Iraaks-Koerdische komaf.

Het Nederlandse reisadvies voor Erbil staat niet op Rood maar wel op Oranje; "Reis alleen als het noodzakelijk is naar de provincies Erbil (inclusief de hoofdstad), Sulaymaniyah en Dohuk. Het is niet veilig om naar oranje gebieden met vakantie te gaan. Ga alleen als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor familiebezoek bij een overlijden, ernstige ziekte of ongeval. Of als u voor uw werk ergens bij moet zijn. Een toeristische reis is geen noodzakelijke reis."

De dag na de Iraanse luchtaanvallen op Irak en Syrië voerde Iran een luchtaanval op Pakistaans grondgebied uit, wat Pakistan de dag daarna onmiddellijk beantwoorde met Pakistaanse luchtaanvallen op Iraans grondgebied. Kortom: toestanden.