Buurman (Iran) wat doet u nu. Het lijkt wel alsof de meest destabiliserende factor ter wereld eigenlijk overal ter wereld vijanden heeft. Reuters schrijft: "Pakistan said neighbouring Iran has violated its airspace resulting in the death of two children, hours after Iranian state media said missiles targeted two bases of militant group Jaish al Adl on Tuesday. Islamabad warned that the incident could have "serious consequences" and was "completely unacceptable" in a statement released by Pakistan's foreign office spokesperson in the early hours of Wednesday."

Vreemde toestand allemaal, want tegelijkertijd houden Iran en Pakistaan nu wel een vierdaagse gezamelijke marine-oefening. Maar goed, wel benieuwd hoe kernmacht Pakistan gaat reageren, maar waarschijnlijk zijn ze vooral gekrenkt door die schending van hun luchtruim, en kan die groep Jaish al Adl (wiki) ze verder gestolen worden.

"Deze separatistische beweging is actief in zowel Iran als Pakistan, in de grensregio Beloetsjistan. De militie heeft in het verleden aanslagen gepleegd op Iraanse veiligheidstroepen." Enfin, weer een nieuwe voor bij de Scrabble.