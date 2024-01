More reporting and videos here from Iranian Baloch source: x.com/haalvsh/status…

Kortom, dit is beslist geen oorlog tussen de Pakistaanse en Iraanse overheid, maar een strijd van beide overheden tegen verschillende Baluchistaanse seperatisten op mekanders grondgebied. Het enige dat er 'vergolden' werd is de Iraanse schending van Pakistaans luchtruim.

NOS-correspondent te India Aletta André:

"Hoewel Pakistan dreigde met serieuze gevolgen na de aanvallen van Iran dinsdagavond, komt de reactie als een verrassing. Er was al diplomatiek gereageerd: de Iraanse ambassadeur werd het land uit gezet en de Pakistaanse ambassadeur in Iran werd teruggeroepen. Daarnaast is een gevechtsactie niet de meest gewenste optie voor Pakistan, omdat het land genoeg problemen heeft. Er heerst een politieke crisis, waardoor volgende maand verkiezingen worden gehouden. Daarnaast kampt het land met een economische crisis en enorme inflatiecijfers. Ook zijn er al andere vijandige grenzen, zoals met India en met de Taliban in Afghanistan. Een verdere escalatie met Iran is daarom zeker niet in het belang van Pakistan en werd niet direct verwacht."