It giet oan. Skûtsjesilen. Fryslân Boppe! Pake en beppe. Abe Lenstra. As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin. Eltsenien is in prutser op syn eigen wize. Foppe de Haan. Oant Moarn. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. Syb van De Kast. De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean. Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean. It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. Mar 't nimt in kear. Hugo kin echt neat. Fryslân hat de bêste Sylvanas. Wêr komst do wei? Blikstjinder. Fierljeppen. Beerenburg. Heit en Mem. A31. Ljouwert. By Dokkum om. De tiid hâldt gjin skoft. En natuurlijk: Bjusterbaarlik. Zo, dat lijkt ons weer genoeg zichtbaarheid voor de Friese taal. Hugo, we zien die miljoenen euro's voor onze digitale dorpskroeg wel verschijnen. Graag gedaan.