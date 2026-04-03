Het hele probleem van tijd- en geldvretende onzin is dat het meestal meer tijd- en geldvretende onzin baart, zoals ook hier het geval is. Neem die volstrekt achterlijke taalgids van OCW, die overigens ook nog €40.000 kostte. Dat ging bijvoorbeeld om het schrappen van moederdag en vaderdag, omdat "jijdag" inclusiever zou zijn. Afijn, wij dat lekker scoopen, Kamervragen en debatje, en nu als kers op de taart nog meer Kamervragen, ditmaal van Mona Keijzer. Bevat onder andere de volstrekt krankzinnige vraag: "Hoe denkt u dat het schrappen van de woorden 'Moederdag' en 'Vaderdag' overkomt op mensen die de afgelopen maanden hun vader of moeder hebben verloren?" Nu krijg je dus mensen die zich ontzettend aanstellen en enorm overdrijven, die dan worden bestreden door mensen die zich ontzettend aanstellen en enorm overdrijven. Lekker gewerkt, OCW.