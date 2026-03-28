Mona heeft haar lidmaatschap opgezegd, Henkie hartstikke stevig in het zadel

(LIVEBLOG IRAN HIER) Dan heb je dus een totale knalpijp als Mona Keijzer en ga je met je volle verstand voor Henk Vermeer, een geagiteerde kassamedewerker van het Kröller-Muller museum of winkelmanager van de lokale buurtsuper. Dat is toch een beetje alsof je Francesco Fariolio inruilt voor John Heitinga. Er zijn mensen gestorven met meer uitstraling dan Henk Vermeer, ná het sterven. Grappig, want Lientje moest het juist hebben van haar charisma. Lientje had bovendien nog enige zelfspot, terwijl Henk Vermeer gewoon altijd verontwaardigd is. Afijn. Negen mensen uit de recente geschiedenis die inspirerender zijn dan de beste man:

1 Tooske uit Sliedrecht

Fan van Tupperware én de huishoudbeurs, hier vastgelegd bij de Tupperware-stand op de huishoudbeurs. Stuurt haar kinderen dagelijks 17-20 reels op Instagram, en 2-3 voicenotes van rond de vier minuten. Krijgt nooit een reactie.

2 Patricia uit Limmen

Praat in zichzelf, en houdt ontzettend van de natuur, dus stopt soms ook om een gesprek aan te knopen met een nietsvermoedende paardenbloem. Patrouilleert 's zomers over het strand van Castricum en vraagt tieners daar om hun sigarettenpeuken op te ruimen. Raapt ze als dit niet werkt zelf op en verzamelt ze in een linnentas, die ze later leegt en daarna bewaart voor de volgende ronde.

3 Linde (rechts)

Stemt BBB, maar moet niets van Henk Vermeer hebben, dus zegde gister haar partijlidmaatschap op.

4 Keijzer, M.

5 Nicole uit Zevenaar

Stond vroeger achter de kassa bij de videotheek, waar ze 23 sigaretten per dienst rookte. Zit sindsdien thuis.

6 Oud-PvdA politica, was zelfs nog even de baas

Kom, hoe heet ze ook alweer

7 Gevreesd AD-columnist

Schreef vroeger altijd over televisie, schrijft nu vooral over wat ze zelf schrijft.

8 Petra uit Alkmaar

Begint met praten, stopt pas wanneer de ander wegloopt, waardoor iedere sociale interactie eigenlijk gelijkstaat aan een gijzeling. Heeft dat: niet door.

9 ?????