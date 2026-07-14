Voor dit topic ff alle bleekscheten van piemel naar achteren en de artiesten, grote festivals en (linkse) media vooraan want die krijgen op hun flikker van Sophie Straat. De intersectionele smartlappenjankerd (doet blackface maar dan met een Amsterdamse arbeider, zo werd ooit geconcludeerd in De GeenStijl Podcast) reflecteert in een vermoeiend lange verklaring op haar oproep op Best Kept Secret om mensen op basis van hun geslacht en huidskleur naar achteren te sturen tijdens haar optreden, en dan vooral op de ontstane ophef door allemaal nazi's die vonden dat dit discriminatie op basis van geslacht en huidskleur was. Wat Sophie Straat bijblijft is dat tijdens deze ophef bijna NIEMAND zich publiekelijk uitsprak vóór Sophie Straat en haar strijd voor de FLINTA's (Female, Lesbian, Intersex, Non-binairy, Transgender & Agender). De grote festivals lasten weliswaar een extra overleg in en kwamen na dat overleg weliswaar met extra beveiliging maar niet met een steunbetuiging. Twee andere acts deden in de geest van Sophie Straat een soortgelijke 'witte mannen'-oproep op een festivalpodium, maar dat niet ALLE festivalacts in Nederland dit deden was ronduit triest. 3voor12, die het oorspronkelijke filmpje postten, gingen pas weken later met Sophie Straat in gesprek. De hittegolf was eventjes een belangrijker thema. Dit terwijl Sophie Straat dus gewoon met de dood werd bedreigd. Ok, er wordt naast Sophie Straat eigenlijk nooit iemand met de dood bedreigd dus het kan zijn dat we niet direct weten wat we met zo'n situatie aan moeten, maar niettemin een SCHANDE. Ook het uitzetten van de reacties onder de oorspronkelijke post van 3voor12 was LAF (huh, based?) want ze hadden een echt STATEMENT moeten maken vóór Sophie Straat (oh haha). Op deze manier komt de revolutie tegen de witte man nooit op gang. Die revolutie begint, zoals veel revoluties, met een FLINTA-vriendelijke moshpit.