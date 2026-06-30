Lieuwma belt met 3voor12 over Sophie Straats "Alle witte mannen naar achteren"
Alle witte mannen luister even mee!
Ja dít zijn de relletjes jongens. Een raciaal raketje vanuit het intersectionele Achterhuis het publiek in geschoten door een vooroorlogse collaborateur. Sophie Straat, die eigenlijk Sophie Schwartz heet, riep tijdens een optreden 'alle witte mannen op' naar de achterkant van het publiek te bewegen. Vervolgens plaatste 3voor12 die video op Instagram (onderstaand) met de lovende tekst: "De wereld zou er een stuk beter uitzien als wat meer witte mannen zouden plaatsmaken. Ja toch?!" En weer dáárna verwijderde het alle comments en sloot het de comment-optie, met de bijsluiter: "De redactie accepteert geen haatdragende berichten en doodsbedreigingen. Daarom is de mogelijkheid om onder dit bericht te reageren uitgezet." Maar wie is hier nou haatdragend? Nou dat vroeg Michiel zich dus ook af, en hij vroeg het aan 3voor12-muziekjournalist Atze de Vrieze. Benieuwd is wat we zijn!
zo dapper
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