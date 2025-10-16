Hee kijk nou wat voor interessant onderzoek Independer (eigendom van: DPG) heeft gedaan en waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het AD (eigendom van: DPG) en op NU.nl (eigendom van: DPG). De huizenprijzen zijn zo hoog geworden dat een alleenstaande starter 272.000 euro spaargeld nodig heeft om een huis te kunnen kopen. 272.000 euro! Daar kon je vroeger een huis van kopen!

Je zou haast denken: dat bedrag klinkt zo hoog, er zal wel niks van dat onderzoek kloppen en dat is eigenlijk ook zo. Het is bovendien helemaal geen onderzoek. Independer heeft gewoon op een rijtje gezet wat iedereen al weet: namelijk dat huizen ontzettend veel duurder zijn geworden de afgelopen tijd. Vervolgens hebben ze berekend wat een alleenstaande met een modaal inkomen voor hypotheek kan krijgen, en komen ze aankakken met het verschil tussen die hypotheek en de prijs van een gemiddelde woning.

Maar: een alleenstaande met een modaal inkomen gaat natuurlijk helemaal geen gemiddelde woning kopen, die gaat een huis kopen dat een stuk goedkoper is dat een gemiddelde woning, hij is namelijk een alleenstaande met een modaal inkomen. Het is reuze moeilijk om als alleenstaande met een modaal inkomen aan een nieuw huis te komen, dat snappen wij ook wel, met 224.000 euro koop je niet makkelijk een huis tegenwoordig, maar dat bedrag van 272.000 euro is echt compleet onrealistisch. Het is een beetje alsof je zegt dat je tegenwoordig 48.000 euro nodig hebt om een auto te kopen, omdat dat de gemiddelde aanschafprijs van nieuwe auto's is.

Dat zou iedere onafhankelijk AD- of NU.nl-journalist met verstand van de woningmarkt u ook hebben kunnen vertellen, maar bij DGP moeten ze nu eenmaal content van DPG van een quasi-journalistiek jasje voorzien. Hoe heet dat ook alweer? Oh ja. Reclame.