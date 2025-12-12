LOL. DPG-kerstpakket leidt tot massale Marktplaats-dump
Quizje, 1x raden
Het is weer de moost wanderfoel tijd van het jaar, de tijd van bomen en lichtjes en ballen én de tijd dat werkgevers graag EEN EXTRAATJE weggeven aan hun nobele werklui. Dat geldt natuurlijk ook voor de uiterst sympathieke media-Belgen van deze wereld. Bij DPG zijn dus heul heul heul veul UITERST DANKBARE tikgeiten en -geitinnen (of filmpjeskleiers, podcastmontagemensen, comment-modders en ga zo maar door) in dienst die, zo werd ons ingefluisterd, allemaal een aardig presentje kregen van ome Van Thillo. Nu is onze vraag aan u: WAT WAS DAT? En nee, het was geen gratis vingercursus. (jammer)
Tip: na de breek.
