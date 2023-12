Gaarne uw aandacht voor het volgende. De politie Breda is op zoek naar een man op een fatbike met een kerstpakket. Wegens MISHANDELING van een agent in functie. Fatbiker werd op de Galderseweg - na negeren stopteken - staande gehouden voor een controle, en begon op de pliesiebus in te meppen. Raam stuk, agent gewond door glassplinters, plus nog een kaakslag door het kapotte raam heen. Want zo zijn fatbikers. Kent u een fatbiker met een kerstpakket? Hebt u CCTV-beelden van een fatiker met een kerstpakket? Of beschikt u anderszins over informatie over fatbikers met kerstpakketten dan gaarne contact opnemen met de Politie Breda, of desnoods anoniem met 0800-0700. Alle fatbikes met kerstpakketten de wereld uit. Te beginnen in Nederland (GeenStijl Dossier). Prettige dagen.