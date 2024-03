Het kantoorpand van Marktplaats in Amsterdam is ontruimd vanwege een koper die dreigde zijn negatieve review op locatie te bezorgen. "Een gebruiker van het handelsplatform heeft volgens Marktplaats gedreigd om naar het kantoor te komen en daar om zich heen te schieten." Of de ontevreden kopersjager al onderweg was en wat het product was waar de klant zo ontevreden over was, is allemaal nog niet bekend. Het gebouw wordt ook gebruikt door de redacties van BNR Nieuwsradio en het FD, die daardoor ook tot een verplichte pauze zijn gedwongen. Volgens AT5 kwam de melding binnen bij de klantenservice en is het bedrijf daarna zelf tot de ontruiming overgegaan. Dit tot verrassing van de politie die daar de noodzaak niet van inzag. "Naar ons weten is er momenteel geen reden tot ontruiming."

Update: RTL heeft de zin over het "om zich heen schieten" stilletjes verwijderd en spreekt nu enkel over een "acute dreiging".