Onrust deze ochtend in de meest multiculturele woonwijk van Nederland, het Sprookjesbos. Een deel van de groenste buurt van Kaatsheuvel werd ontruimd na de vondst van een granaat bij Doornroosje voor de deur en dat doet ons toch afvragen waar deze slaperige vrijgezel bij betrokken is geraakt. Schunnige dealtjes met die Fakir van een paar huizen verderop? Is ze een lading marcheerpoeder voor de Trollenkoning verloren in de Rotterdamse haven? Zat ze achter het neerknallen van Bigidagoe? Een uit de hand gelopen ruzie met die chick met de Zwavelstokjes? Of was het toch gewoon een vergissing en moesten ze die drugsbarones en haar zeven handlangers hebben? Aan de andere kant: niemand kan in deze huizenmarkt nog zo'n kasteel betalen zonder illegale bijverdienste, dus extreem verbaasd zijn we niet. Laatst zagen de buren ook al een gloednieuw wit paard op de oprit staan, dus dan weet u het wel. Het kan niet anders dat ze vuistdiep in de cokehandel zit. De pretpoederkoningin van het pretpark. Een vriendin van Kasem. Bedrijfsleider met dodelijke concurrentie. Een kwestie van tijd voordat ze haar voor eeuwig laten slapen. Wat zegt u? Een oude granaat uit de Tweede Wereldoorlog? Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Leeft ze toch nog lang en gelukkig.