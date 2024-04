Dit leek ons eerder deze week nog de meeste overduidelijk 1 aprilgrap van alle 1 aprilgrappen, blijkt het gewoon waar te zijn. De Efteling vernieuwde Doornroosje en daarbij vond het park het blijkbaar ook nodig om haar boezemregio van een update te voorzien. Wat extra schoonheid in deze schone slaper. Ze spellen Doornroosje met dubbel D. Niet alleen het kasteel kreeg een vernieuwde voorgevel. Ze leggen een extra bos hout voor de kasteeldeur. Enfin, u gooit de flauwe inkoppertjes maar in de reaguursels. Volgens de Efteling gebeurde dit om haar meer te laten lijken op de schets van Anton Pieck, maar het lijkt ons vooral een wanhopige poging om de inactieve prinses enige relevantie te geven in een tijd waarin kinderen liever het sprookjesleven van neppe influencers volgen dan een boekje van Grimm openen. Of wellicht hopen ze op meer inkomsten van treurige vaders die twee extra redenen hebben om hun langnek uit te steken in het pretpark. Hoe dan ook, Doornroosje is weer helemaal van deze tijd. Nu nog bilimplantaten voor Roodkapje, een facelift voor sneeuwwitje en een sexy bikini voor het meisje met de zwavel selfiestickjes en de Efteling doet weer helemaal mee.