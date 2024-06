Wat is die Rico toch een lieve jongen, hè? Rico Verhoeven, 's lands favoriete Marokkanenmepper. De ruwe-bolster-blanke-pit des Vaderlandsch die door figuren als Humberto Tan is opgepijpt tot ideale schoonzoon en bovendien veelbelovend Hollywood-acteur komt nu toch ineens een stuk minder sympathiek in het nieuws. Oud-zakenpartner Tibor Koppers, waarmee Rico de mislukte onderneming High End Nutrition runde, klaagt Verhoeven aan wegens bedreiging in vereniging.

Het zou zijn misgegaan achter de schermen van een gevecht in het Tropenmuseum in Amsterdam. Er werd geruziet over de 750.000 euro schuld die het faillissement van High End Nutrition opleverde. "Het was extreem onaangenaam. Een nachtmerrie. Rico heeft mij met een ijskoude blik en agressie bejegend. Ik ben extreem geschrokken. Karim zei: wij zijn nog niet klaar met jou. En Rico zei: op je knieën en excuses aanbieden!"